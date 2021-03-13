Москва
Профиль пользователя Pland
О себе
Привет✌️ Я Игорь, мне почти 28👀
Бегаю, люблю путешествия, новые места и впечатления. Музыку слушаю абсолютно разную) Читаю и смотрю тоже почти всё, от документалок до фантастики. Не брезгую поработать руками, нравятся новые технологии и авто. Работаю с лазерными станками💥
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
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