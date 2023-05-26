Москва
Профиль пользователя pktap
О себе
Всем привет! Мне нравится рисовать, люблю слушать музыку (меломан), играю в геншин, смотрю фильмы/сериалы/аниме (драмы/мелодрамы/боевики), играю в геншин. Не сильна в поддержании разговора, но хотела бы найти человека, который сможет разделить со мной время и интересы, того, с кем я смогу свободно общаться
Профиль обновлён 12 мая 2023 г.
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