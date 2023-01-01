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Москва
Москва
Профиль пользователя PizzaLove
О себе
Рассказывать о себе и в правду могу днями , потому что достаточно весело , интересно и необычно провожу свои дни, даже когда работаю, по этому со мной точно нр будет скучно и есть вероятность попасть в какие то приключения
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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