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Москва
Профиль пользователя PizzaLove

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О себе

Рассказывать о себе и в правду могу днями , потому что достаточно весело , интересно и необычно провожу свои дни, даже когда работаю, по этому со мной точно нр будет скучно и есть вероятность попасть в какие то приключения

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу приключения и интересные знакомства🙈❤️‍🔥

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маленькое фото пользователя Rgfajr
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 567 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 69 участников

маленькое фото пользователя SliceUniverse

Москва → собрать компанию

Psycho party (тусовка психологов)

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Mikoo

Москва → другое

Любители фото !гоу снимем студию и сделаем фотосет 🌟

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Sophi_I

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет на каток на след неделе ?

Откликнулось 13 участников

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