Москва
Профиль пользователя Piti
О себе
Бег, плоггинг, поездки на велосипеде, пешие прогулки😉
36 лет.
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Москва → Другое
Ищу компанию и друзей 33+
Москва → Другое
Прогуляться, вкусно покушать🫶🏻
Москва → Другое
Уютно погулять по Москве
Москва → Другое
Ищу активных друзей в ВАО
Москва → Другое
Сходить вечером в кино
Москва → Другое
Покататься на велосипеде, ВАО,сокольники, измайлово, лосины остров
Москва → Другое
Покататься на велосипеде, если дождь не испортит планы)
Москва → Другое
Вкусно поесть на Усачевском рынке
Москва → Другое
Предлагаю прогуляться , поснимать друг друга.
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