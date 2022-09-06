Москва
Профиль пользователя Piti

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О себе

Бег, плоггинг, поездки на велосипеде, пешие прогулки😉
36 лет.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

События пользователя

Москва → собрать компанию

Присоединяйтесь к нашей квиз-команде🤪

Москва → сходить на мероприятие

Фестиваль "Пёстрое небо" в Царицыно

Москва → активный отдых

Велопрогулка по ВАО

Москва → активный отдых

Плоггинг в Остафьево🚯

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Сходить в кальянную 🤍

маленькое фото пользователя Tanushka
Москва → Другое

Ищу компанию и друзей 33+

маленькое фото пользователя milonova
Москва → Другое

Прогуляться, вкусно покушать🫶🏻

маленькое фото пользователя ne_segodnya
Москва → Другое

Уютно погулять по Москве

маленькое фото пользователя Mashenka
Москва → Другое

Ищу активных друзей в ВАО

маленькое фото пользователя Katrin3095
Москва → Другое

Сходить вечером в кино

маленькое фото пользователя Ortego
Москва → Другое

Покататься на велосипеде, ВАО,сокольники, измайлово, лосины остров

маленькое фото пользователя Anna1608
Москва → Другое

Покататься на велосипеде, если дождь не испортит планы)

маленькое фото пользователя Daria_D
Москва → Другое

Вкусно поесть на Усачевском рынке

маленькое фото пользователя IrinaGindyk
Москва → Другое

Предлагаю прогуляться , поснимать друг друга.

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