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Москва
Москва
Профиль пользователя Pirx
О себе
В совершенстве знаю английский язык, стараюсь изучаю новые (в данный момент - немецкий). Люблю пообщаться с иностранцами на разных чат-платформах. Занимаюсь переводами статей на wiki.gg и комиксов из интернета. Много читаю, собираю полную коллекцию произведений Лема и Стругацких. Уверен, мы найдем о чем поговорить 🤝
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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