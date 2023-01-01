О себе

В совершенстве знаю английский язык, стараюсь изучаю новые (в данный момент - немецкий). Люблю пообщаться с иностранцами на разных чат-платформах. Занимаюсь переводами статей на wiki.gg и комиксов из интернета. Много читаю, собираю полную коллекцию произведений Лема и Стругацких. Уверен, мы найдем о чем поговорить 🤝