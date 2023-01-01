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Москва
Профиль пользователя Pirx

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О себе

В совершенстве знаю английский язык, стараюсь изучаю новые (в данный момент - немецкий). Люблю пообщаться с иностранцами на разных чат-платформах. Занимаюсь переводами статей на wiki.gg и комиксов из интернета. Много читаю, собираю полную коллекцию произведений Лема и Стругацких. Уверен, мы найдем о чем поговорить 🤝

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Сыграть в Overwatch

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