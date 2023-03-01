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Москва
Профиль пользователя Pipervi

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О себе

По жизни меломан, люблю смотреть фильмы и сериалы. Начинаю прививать в жизнь чтение, так что буду рада, если посоветуешь классную книгу 🥸могу общаться на любые темы, но точно не буду влезать в разговор, если не достаточно хорошо разбираюсь в теме. Люблю атмосферные вечера и поездки. Буду рада разделить эти моменты ✨

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

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