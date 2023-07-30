О себе

Обожаю слушать музыку особенно в живую, пожалуй все кроме русских попсы/шансона/рэпа



Настольные игры это 70% моего досуга, остальное это кино 😄 очень ищу человека, который не просто знает что такое GRPS, D&D и тд, но и активно играет. Особенно интересуют олды.



Обожаю компьютерные игры выживалки.



Очень люблю путешествовать, особенно на машине, есть в этом что-то особенное, когда ты сам выбираешь маршрут.



На прогулки особо нет времени, а раньше прям любила.