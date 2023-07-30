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Москва
Обожаю слушать музыку особенно в живую, пожалуй все кроме русских попсы/шансона/рэпа
Москва
Профиль пользователя PinkFlo
О себе
Обожаю слушать музыку особенно в живую, пожалуй все кроме русских попсы/шансона/рэпа
Настольные игры это 70% моего досуга, остальное это кино 😄 очень ищу человека, который не просто знает что такое GRPS, D&D и тд, но и активно играет. Особенно интересуют олды.
Обожаю компьютерные игры выживалки.
Очень люблю путешествовать, особенно на машине, есть в этом что-то особенное, когда ты сам выбираешь маршрут.
На прогулки особо нет времени, а раньше прям любила.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📺 Политика🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога
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