⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя PinkFlo

фото пользователя PinkFlo

О себе

Обожаю слушать музыку особенно в живую, пожалуй все кроме русских попсы/шансона/рэпа

Настольные игры это 70% моего досуга, остальное это кино 😄 очень ищу человека, который не просто знает что такое GRPS, D&D и тд, но и активно играет. Особенно интересуют олды.

Обожаю компьютерные игры выживалки.

Очень люблю путешествовать, особенно на машине, есть в этом что-то особенное, когда ты сам выбираешь маршрут.

На прогулки особо нет времени, а раньше прям любила.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📺 Политика🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

💩 Шутки про говно🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу игрока или DMa по GURPS или D&D

маленькое фото пользователя KopM
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 512 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 119 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя DariaDariaDaria
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя FLYING_ANGEL
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Mskda

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам