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Москва
Человек-мечтатель
Москва
Профиль пользователя Pingvinchiksu
О себе
Человек-мечтатель
Обожаю новые знакомства и большие компании
Кочующий артист
Тренажерный зал и танцы мое любимое время провождения
Артист огненного жанра
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
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Участие в других событиях
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