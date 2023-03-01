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Москва
Профиль пользователя Pingvinchiksu

фото пользователя Pingvinchiksu

О себе

Человек-мечтатель
Обожаю новые знакомства и большие компании
Кочующий артист
Тренажерный зал и танцы мое любимое время провождения
Артист огненного жанра

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 576 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 159 участников

маленькое фото пользователя Jhsamveli

Москва → прогуляться, перекусить

ищу супер классных подруг на все времена!

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Mikoo

Москва → другое

Любители фото !гоу снимем студию и сделаем фотосет 🌟

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Ламповая Встреча для Дружеских знакомств с Психологическими играми🤝😊

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную поиграть в настолки

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток(открытие катка) в эти выходные❄️

Откликнулось 13 участников

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