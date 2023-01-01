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Москва
Профиль пользователя Piladik

фото пользователя Piladik

О себе

Люблю играть в шахматы, решать логические задачки

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика🏢 Работа☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Концерт Славы КПСС в Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Oliana

Москва → другое

Концерт славы кпсс в клубе base

Откликнулись 3 участника

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