Люблю кататься на самокате, особенно в стиле борд. Люблю слушать музыку, и к сожалению так получилось, то что я реальный меломан. Сначала может проигрываться Curse at 27 - lies, а после уже начинает играть Гости из будущего - Беги от меня. В целом я за любой движ! Люблю кушать, и выбирать что можно покушать. Обожаю соуса! Вот прям сильно! Вы пробовали бургерный соус в магазе за 100+ рублей?! Он Ахеренный! Но не все бургернве соусы одинаковые! Как люди! Люблю поддерживать ту или иную тему на философские темы! Люблю активный отдых и люблю когда можно спокойно посидеть на пример за костром, с палкой на которой либо сосисок, либо маршмелоу 😄 Кстати по поводу костра... Люблю петь! Не заканчивал вокальный институт, но мне нравится! Да и многим тоже! В целом... Я думаю на этом пока все, а дальше уже как карта ляжет😄😁

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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