Москва
Профиль пользователя picalines
О себе
Программист по профессии и складу ума. Люблю эту область тем, что в ней всегда есть темы для изучения и обсуждения. Если изучил все технологии - придумай новые!
Играю в разные инди игры, правда не уверен в какую простую категорию их собрать. Посмотрите «The Witness», «Rain World», «Celeste» - это очень средняя выжимка)
Люблю слушать музыку на прогулках до ВУЗа. Нет жанровых предпочтений, ценю скорее текст. Из популярного - Noize MC, Oxxxymiron, pyrokinesis. Из более личного - Совергон, усиков, soltwine. Послушай альбом «Метагерой»!
Также увлекаюсь монтажом, хотя там всё совсем необычно - последнее видео делал около года. Не знаю сколько займёт следующее) Очень личное хобби, не уверен как это чётко описать. Обожаю писать закрученные сценарии и визуальные приколы. Немного изучаю 3D
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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