Программист по профессии и складу ума. Люблю эту область тем, что в ней всегда есть темы для изучения и обсуждения. Если изучил все технологии - придумай новые! Играю в разные инди игры, правда не уверен в какую простую категорию их собрать. Посмотрите «The Witness», «Rain World», «Celeste» - это очень средняя выжимка) Люблю слушать музыку на прогулках до ВУЗа. Нет жанровых предпочтений, ценю скорее текст. Из популярного - Noize MC, Oxxxymiron, pyrokinesis. Из более личного - Совергон, усиков, soltwine. Послушай альбом «Метагерой»! Также увлекаюсь монтажом, хотя там всё совсем необычно - последнее видео делал около года. Не знаю сколько займёт следующее) Очень личное хобби, не уверен как это чётко описать. Обожаю писать закрученные сценарии и визуальные приколы. Немного изучаю 3D

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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