Москва
Профиль пользователя Phosphor

фото пользователя Phosphor

О себе

ну это я

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🏫 Учеба 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

прогуляться по набережной

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

маленькое фото пользователя Roz.en
Иркутск → Другое

Погулять по набережной, по городу в принципе

маленькое фото пользователя AnasTasiYA8
Иркутск → Другое

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