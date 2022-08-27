О себе

Добрый малый, опаслив с малознакомыми.



Предпочитаю свободный юмор на все темы, но главное - уместность.

Добрый и спокоен.

Рассудителен и понимающий.

Ненавижу ложь и сам избегаю лжи.

Прямолинеен.



Шарю не во всем и могу тормозить.



Работаю инженером по ремонту легальных-микро систем отслеживания, тс-средств и т.д… Так что руки на месте)

Увлекаюсь 3D-моделированием и проэктировкой моделей.



Учусь игре на электро-гитаре, но выходит так себе…

Паролельно грызу науку программирования C++ и модернизации 3D принтера/ полимерного принтера.



Хочу найти милую девушку, которой не буду скучен.



Ну с козырей зашел, остался лишь малеленький шажок от «задротаа» к общению )