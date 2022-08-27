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Москва
Профиль пользователя Phoenix.live

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О себе

Добрый малый, опаслив с малознакомыми.

Предпочитаю свободный юмор на все темы, но главное - уместность.
Добрый и спокоен.
Рассудителен и понимающий.
Ненавижу ложь и сам избегаю лжи.
Прямолинеен.

Шарю не во всем и могу тормозить.

Работаю инженером по ремонту легальных-микро систем отслеживания, тс-средств и т.д… Так что руки на месте)
Увлекаюсь 3D-моделированием и проэктировкой моделей.

Учусь игре на электро-гитаре, но выходит так себе…
Паролельно грызу науку программирования C++ и модернизации 3D принтера/ полимерного принтера.

Хочу найти милую девушку, которой не буду скучен.

Ну с козырей зашел, остался лишь малеленький шажок от «задротаа» к общению )

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → пообщаться

Адекват в сети тема узкая…

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Саратов → пообщаться

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

Откликнулось 46 участников

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найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

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Можем обсудить кино, медицину, музыку, спорт, игры, авто.

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