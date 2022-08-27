Москва
Профиль пользователя Phoenix.live
О себе
Добрый малый, опаслив с малознакомыми.
Предпочитаю свободный юмор на все темы, но главное - уместность.
Добрый и спокоен.
Рассудителен и понимающий.
Ненавижу ложь и сам избегаю лжи.
Прямолинеен.
Шарю не во всем и могу тормозить.
Работаю инженером по ремонту легальных-микро систем отслеживания, тс-средств и т.д… Так что руки на месте)
Увлекаюсь 3D-моделированием и проэктировкой моделей.
Учусь игре на электро-гитаре, но выходит так себе…
Паролельно грызу науку программирования C++ и модернизации 3D принтера/ полимерного принтера.
Хочу найти милую девушку, которой не буду скучен.
Ну с козырей зашел, остался лишь малеленький шажок от «задротаа» к общению )
Был в сети пару дней назад
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