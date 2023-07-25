Москва
Профиль пользователя PetrSu

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О себе

Катаюсь на велике и сноуборде в зависимости от сезона.
Нравятся фантастические/фентези/триллеры/ужасы

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кататься на велосипедах в парке Фили

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olgaonalisa
Москва → Другое

Прогуляться в центре, выпить кофе.

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