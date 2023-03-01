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Москва
Москва
Профиль пользователя Petrospoint
О себе
Архитектор. Занимаюсь творчеством, интересуюсь современным искусством, театром. Люблю постановки Юрия Бутусова, живопись Поллока. Пишу картины.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Не нравится:
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