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Москва
Профиль пользователя petrbleyder

фото пользователя petrbleyder

О себе

Почти за любой кипиш)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, может, по барам на танцы или караоке но вообще почти за любой кипиш

маленькое фото пользователя Tellim
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 36 участников

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Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

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Москва → другое

Реального общения

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