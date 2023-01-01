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Москва
Москва
Профиль пользователя petrbleyder
О себе
Почти за любой кипиш)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎭 Театр
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