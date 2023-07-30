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Москва
Профиль пользователя Petr_S

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О себе

Предпочитаю активный образ жизни. Занимаюсь шаффлом, люблю играть в настольный тенис, гулять.
Летом путешествую на 🏍, а зимой на ✈️

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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