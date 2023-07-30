Москва

Профиль пользователя Petr_S

О себе Предпочитаю активный образ жизни. Занимаюсь шаффлом, люблю играть в настольный тенис, гулять.

Летом путешествую на 🏍, а зимой на ✈️

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