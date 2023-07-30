⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Предпочитаю активный образ жизни. Занимаюсь шаффлом, люблю играть в настольный тенис, гулять.
Москва
Профиль пользователя Petr_S
О себе
Предпочитаю активный образ жизни. Занимаюсь шаффлом, люблю играть в настольный тенис, гулять.
Летом путешествую на 🏍, а зимой на ✈️
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам