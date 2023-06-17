Москва

Профиль пользователя Peter2001

О себе Плаваю, катаюсь на коньках, путешествую, увлекаюсь минералами, геолог.



Ищу общение и круги по интересам.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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