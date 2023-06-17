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Москва
Плаваю, катаюсь на коньках, путешествую, увлекаюсь минералами, геолог.
Москва
Профиль пользователя Peter2001
О себе
Плаваю, катаюсь на коньках, путешествую, увлекаюсь минералами, геолог.
Ищу общение и круги по интересам.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
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