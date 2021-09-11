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Москва
Профиль пользователя Perianna

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О себе

Всем привет! Я Аня, ищу подружек для общения, возможно прогулок (когда есть время😅), или же друзей по видеоиграм- кто-то знает Phasmophobia?))

🇹🇷люблю Турцию нежно и давно- учу язык и уже неплохо разговариваю, часто езжу в Стамбул и учусь готовить блюда турецкой кухни. Не кебабы пока, конечно, но долма, сарма, супы - почему бы и нет) история, культура, турецкий кофе- люблю все🇹🇷

💕отношений не ищу, есть молодой человек, все очень хорошо💕

🌍с удовольствием пообщаюсь на темы путешествий, жизни в разных странах- переезжать никуда пока не планирую, но кто знает, что будет дальше)

Не люблю пафос, драму и нездоровые моменты в любых отношениях, давайте бережно и уважительно относиться друг ко другу 🧡

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

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📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться
Кто знает видео игру Phasmophobia?👻Сыграем?)

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