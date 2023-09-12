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Москва
Привет, лапуля!
Москва
Профиль пользователя Pelmenchick
О себе
Привет, лапуля!
Я ищу спутников и новых друзей в наш уютный коллектив активных ребят для общих прогулок, развлечений и просто приятного отдыха в Москве и области 🍃
Мы несколько раз в неделю собираемся после работы потусить, отдохнуть, а в выходные выделяем на активность куда больше, чем пару часов днем ☺️
В отдых входят разноплановые настольные игры, ночь кино, квесты, квизы, караоке, клубы, бары и посиделки за домашней едой под сериалы 💕
Очень ждём активных ребят, готовых присутствовать на наших развлечениях, пиши!❤️
Была в сети на этой неделе
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр💃 Потанцевать
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