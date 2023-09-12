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Москва
Профиль пользователя Pelmenchick

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О себе

Привет, лапуля!
Я ищу спутников и новых друзей в наш уютный коллектив активных ребят для общих прогулок, развлечений и просто приятного отдыха в Москве и области 🍃
Мы несколько раз в неделю собираемся после работы потусить, отдохнуть, а в выходные выделяем на активность куда больше, чем пару часов днем ☺️
В отдых входят разноплановые настольные игры, ночь кино, квесты, квизы, караоке, клубы, бары и посиделки за домашней едой под сериалы 💕
Очень ждём активных ребят, готовых присутствовать на наших развлечениях, пиши!❤️

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр💃 Потанцевать

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📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Отмечаем Хеллоуин в компании с костюмами! 🎃

маленькое фото пользователя E_lena_ea
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя Winchester95
маленькое фото пользователя Sergei1121
маленькое фото пользователя anas.tasia
Откликнулось 6 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу активных ребят для совместного времяпровождения 💕

маленькое фото пользователя KrOleg
маленькое фото пользователя Lana095
маленькое фото пользователя Juliaaa
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя Kkatey
маленькое фото пользователя Animaj
маленькое фото пользователя Amazin
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Ilya_afanasev
маленькое фото пользователя MyNickname
Откликнулось 12 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900

Москва → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Anna89

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться или сходить куда-нибудь

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Nastia_She

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей для прогулок по городу, игр в настолки и других тем.

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя truemarrie

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя qwaruii

Москва → сходить на мероприятие

гоу на стендап в клуб номер 1 на трубной или типа того

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Nik1

Москва → прогуляться, перекусить

Только в выходные

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Arman7777777

Москва → прогуляться, перекусить

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить в Москве/Красногорске!

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя arina_ryaba

Москва → другое

🥺🥺🍓приложение требует тут что-то написать. вот пишу.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Babaikaya

Москва → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь выбраться: погулять, сходить в бар, пообщаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lipatushka

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу погулять, пообщаться, походить на какие нибудь мероприятия, концерты

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Demetra_97

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Rina34

Москва → прогуляться, перекусить

Провести весело время ,пообщаться)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Mr.Box

Москва → прогуляться, перекусить

Живу на академической, ищу с кем прогуливаться в будние вечера

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Mon_cher_sower

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, возможность выбраться на природу

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Rony

Москва → другое

Давайте отметим хелоуин)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kate88

Москва → прогуляться, перекусить

Позитивно провести время

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Khanna

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять вечером в районе Бутово, но можно где-то еще

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя SdTar

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках интересных собеседников и компании

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Winchester95

Москва → прогуляться, перекусить

Движ Париж. Выживают, только сильнейшие

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Serjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Собутыльника (можно и какао)

Откликнулся 1 участник

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