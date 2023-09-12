О себе

Привет, лапуля!

Я ищу спутников и новых друзей в наш уютный коллектив активных ребят для общих прогулок, развлечений и просто приятного отдыха в Москве и области 🍃

Мы несколько раз в неделю собираемся после работы потусить, отдохнуть, а в выходные выделяем на активность куда больше, чем пару часов днем ☺️

В отдых входят разноплановые настольные игры, ночь кино, квесты, квизы, караоке, клубы, бары и посиделки за домашней едой под сериалы 💕

Очень ждём активных ребят, готовых присутствовать на наших развлечениях, пиши!❤️