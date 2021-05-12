Москва
Профиль пользователя Peachy452
О себе
Привет🌜
🍂 Любимое время года - осень. Не могу оторваться от шелеста листьев и постукивания дождя по окну.
🌺И лето люблю с весной.
🍂Комфортная, веселая девочка. Обожаю шутки.
🌺Кушать надо каждую секунду.
🍂Люблю приторные духи, как Miss Dior и Dolche & Gabanna.
🌺Пахну каждый раз, как клубничка.
🍂 Домосед.
🌺Играю в настольные игры, читаю, рисую, разгадываю головомки. Муа.
🌜До скорой встречи, друг.
Профиль обновлён 28 января 2023 г.
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