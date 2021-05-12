Привет🌜 🍂 Любимое время года - осень. Не могу оторваться от шелеста листьев и постукивания дождя по окну. 🌺И лето люблю с весной. 🍂Комфортная, веселая девочка. Обожаю шутки. 🌺Кушать надо каждую секунду. 🍂Люблю приторные духи, как Miss Dior и Dolche & Gabanna. 🌺Пахну каждый раз, как клубничка. 🍂 Домосед. 🌺Играю в настольные игры, читаю, рисую, разгадываю головомки. Муа. 🌜До скорой встречи, друг.

Профиль обновлён 28 января 2023 г.

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