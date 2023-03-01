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Москва
Профиль пользователя Pbrk

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О себе

Люблю гулять по красивым местам в Москве и МО, хочется побывать в Карелии, на Алтае и просто много путешествовать☺️
Люблю болтать на совершенно разные темы (от бывших до высшей математики)
Хочется провести классно время ☀️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по красивым местам, паркам ☀️

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маленькое фото пользователя Tanya96
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маленькое фото пользователя anas.tasia
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 312 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе, обсудить женские штучки👌 Девочки 19-24🙏

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя KristinaRicci

Москва → прогуляться, перекусить

Очень сильно хочу найти работу . Разбита внутри , хочу окунуться и забыть все..

Откликнулось 11 участников

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