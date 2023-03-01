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Москва
Люблю гулять по красивым местам в Москве и МО, хочется побывать в Карелии, на Алтае и просто много путешествовать☺️
Москва
Профиль пользователя Pbrk
О себе
Люблю гулять по красивым местам в Москве и МО, хочется побывать в Карелии, на Алтае и просто много путешествовать☺️
Люблю болтать на совершенно разные темы (от бывших до высшей математики)
Хочется провести классно время ☀️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб
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