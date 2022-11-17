Москва
Профиль пользователя pblhok

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О себе

Я хороший) Изменяю сознание! Трансформатор! 🤪 За мир во всём мире. Верю, что любовь спасёт мир и что сила в правде ;)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Концерт Jane Air на теплоходе

Москва → пообщаться

Что делать, когда всё задолбало? :))

Москва → прогуляться, перекусить

Ах и вах) и все твои тебя найдут)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

рада новым знакомствам💘

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя s_mwl
Красногорск → Другое

Поговорить на разные темы

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

отдохнуть сегодня в пятницу вечер в приятной компании

маленькое фото пользователя Sonnn
Москва → Другое

Скоро прилетаю в Москву🤍одна покажите мне город)

маленькое фото пользователя Alesya
Москва → Другое

Буду в Москве 12 августа. Ищу компанию для изучения города

маленькое фото пользователя Axel
Москва → Другое

Предлагаю покататься на велосипедах по вднх

маленькое фото пользователя Evelilisi
Москва → Другое

Хочу найти подруг, друзей. Будем гулять, делать фото, делиться всяким

маленькое фото пользователя Shv_irina_00
Москва → Другое

Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время

маленькое фото пользователя Olibiskis
Москва → Другое

Парк… Байк… Сап… Кафе…?)

маленькое фото пользователя Alinkamalinka
Набережные Челны → Другое

Как залечить разбитое сердце 💔?и забывается ли все ?

маленькое фото пользователя Tyki
Санкт-Петербург → Другое

Давайте делиться интересными ютуб каналами и музыкой 🎵

маленькое фото пользователя marerovan
Москва → Другое

Общение, хочу найти подруг и друзей🤗

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