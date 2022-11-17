Москва
Профиль пользователя pblhok
О себе
Я хороший) Изменяю сознание! Трансформатор! 🤪 За мир во всём мире. Верю, что любовь спасёт мир и что сила в правде ;)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Москва → Другое
рада новым знакомствам💘
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Красногорск → Другое
Поговорить на разные темы
Москва → Другое
отдохнуть сегодня в пятницу вечер в приятной компании
Москва → Другое
Скоро прилетаю в Москву🤍одна покажите мне город)
Москва → Другое
Буду в Москве 12 августа. Ищу компанию для изучения города
Москва → Другое
Предлагаю покататься на велосипедах по вднх
Москва → Другое
Хочу найти подруг, друзей. Будем гулять, делать фото, делиться всяким
Москва → Другое
Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время
Москва → Другое
Парк… Байк… Сап… Кафе…?)
Набережные Челны → Другое
Как залечить разбитое сердце 💔?и забывается ли все ?
Санкт-Петербург → Другое
Давайте делиться интересными ютуб каналами и музыкой 🎵
Москва → Другое
Общение, хочу найти подруг и друзей🤗
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.