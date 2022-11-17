Я хороший) Изменяю сознание! Трансформатор! 🤪 За мир во всём мире. Верю, что любовь спасёт мир и что сила в правде ;)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

📺 Политика ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 💩 Странный юмор

Москва → прогуляться, перекусить Ах и вах) и все твои тебя найдут)

Москва → пообщаться Что делать, когда всё задолбало? :))

Набережные Челны → Другое Как залечить разбитое сердце 💔?и забывается ли все ?

Москва → Другое Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время

Москва → Другое Предлагаю покататься на велосипедах по вднх

Москва → Другое Буду в Москве 12 августа. Ищу компанию для изучения города

Москва → Другое Скоро прилетаю в Москву🤍одна покажите мне город)

Москва → Другое отдохнуть сегодня в пятницу вечер в приятной компании

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

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