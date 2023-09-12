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Москва
Профиль пользователя Pbatman

фото пользователя Pbatman

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → пообщаться

Поиграть в пк иигры и так поболтать)

маленькое фото пользователя Me4nikov62
маленькое фото пользователя MARIA022
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу скемто прогуляться и найти новые знакомства ))) Кто составит компанию?))))

маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с интересными людьми для общения и прогулок

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя livi

Москва → прогуляться, перекусить

Выставки, кино, бары)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_13

Москва → активный отдых

Что ты выбираешь ночной клуб или прогулка в парке ?🤔

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя KristinaRicci

Москва → прогуляться, перекусить

Очень сильно хочу найти работу . Разбита внутри , хочу окунуться и забыть все..

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Kate

Москва → пообщаться

Пообщаться с социофобом, который тоже не знает, что он забыл в этом приложении

Откликнулся 1 участник

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