Люблю путешествовать 🌏, гулять на природе в лесу 🌲, в горах 🗻. Фотографирую на камеру 📸🌄🐅🦅🦎🌺. Катаюсь летом на велосипеде 🚴‍♂️, а зимой на беговых лыжах ⛷️. Играю в спортивный бадминтон🏸. Мистик-практик 🔮. Ценю целостность, гармоничность, осознанность 🙏. Ищу друзей по интересам 🤝.

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

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☣️ Токсичность

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

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