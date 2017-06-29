Москва
Профиль пользователя paxlynx

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О себе

Люблю путешествовать 🌏, гулять на природе в лесу 🌲, в горах 🗻. Фотографирую на камеру 📸🌄🐅🦅🦎🌺. Катаюсь летом на велосипеде 🚴‍♂️, а зимой на беговых лыжах ⛷️. Играю в спортивный бадминтон🏸. Мистик-практик 🔮. Ценю целостность, гармоничность, осознанность 🙏. Ищу друзей по интересам 🤝.

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсудим интересы. Присматриваю друзей рядом.

Москва → активный отдых

Велопрогулка в Лосиный остров.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

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