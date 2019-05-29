Мечтатель, идеалист, психолог, терапист (прикладной анализ поведения, занимаюсь терапией с аутичными детками), христианка. У меня много идей, и я объединяю людей со схожими ценностями. :) Интересы: придумываю и провожу психологические игры (иногда, по вдохновению), люблю экспериментировать, типировать людей (соционика, психософия), активный отдых, люблю посещать картинные галереи, выставки, смотреть вместе концептуальные фильмы и обсуждать актуальные темы. Сейчас для меня актуальна тема криптовалюты, web 3. Любимые фильмы: Области тьмы, Время, сериал Чёрное зеркало. Есть мечта создать что-то полезное для общества для повышения качества жизни людей.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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