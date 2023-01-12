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Москва
Профиль пользователя Pavelpavel69

фото пользователя Pavelpavel69

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, можно поужинать с бутылочкой вина или стаканчиком пива

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Meet_Alex

Москва → другое

Сходить в бар, поболтать, потанцевать

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной на инстасамку в Депо три вокзала?🎤🎉

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

У меня скоро день рождения) Подскажите где отметить классно?

Откликнулось 10 участников

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