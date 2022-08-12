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Москва
Профиль пользователя pavel.molchanov

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О себе

КМС по тайскому боксу 🇨🇷
Чемпион 🇷🇺 по тайскому боксу
Чемпион 🏆 Кавказа по ММА
Профессиональный боец ММА 👊🏻

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🏢 Работа 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Кто хочет составить компанию на поход в кино?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariariaz
Москва → Другое
Вместе попить кофе
маленькое фото пользователя Chi_tinka
Москва → Другое
Встреча с собаками
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