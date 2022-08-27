Привет, я работаю психотерапевтом, люблю прогуляться или сходить в ночной клуб, я гей, много работаю, хочется больше отдыхать с весёлой/ым другом или подругой. Коллеги приветствуются

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь

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