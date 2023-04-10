⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Pavel_ya

фото пользователя Pavel_ya
фото #2 пользователя Pavel_ya
фото #3 пользователя Pavel_ya

О себе

Ищу новых знакомых )

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться, выпить кофе, пообщаться. )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Caterina
Москва → Другое
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
маленькое фото пользователя evitkaa
Москва → Другое
Хотела бы прогуляться с парнем, может быть посидеть с кем то
маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое
Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.