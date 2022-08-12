Москва
Профиль пользователя Pavel432

фото пользователя Pavel432

О себе

Меня Павел зовут мне 18 лет занимаюсь в тренажёрном зале

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → собрать компанию

Собрать друзей и знакомых

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dashul4ka
Москва → Другое

Составлю любую компанию

маленькое фото пользователя AnnaBerg
Москва → Другое

Сходитьв караоке компанией.

маленькое фото пользователя Kinky
Москва → Другое

Лазер таг🌙🪷💫 say yes

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