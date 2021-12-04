Москва
Профиль пользователя Pave
О себе
Спорт, отдых, приятное времяпровождение.....
Профиль обновлён 30 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн
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