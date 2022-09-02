Москва
Профиль пользователя Paul.V

фото пользователя Paul.V
фото #2 пользователя Paul.V

О себе

Люблю прогулки, домашних животных, занимаюсь в зале, изредка пробежки в парке. За живое общение, но не против онлайна.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться онлайн, прогуляться в интересных местах в центре, в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Какая твоя любимая книга?)

маленькое фото пользователя Tyki
Санкт-Петербург → Другое

Давайте делиться музыкой и интересными ютуб каналами)

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Опрос: что вас раздражает в онлайн общении?

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.