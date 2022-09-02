Люблю прогулки, домашних животных, занимаюсь в зале, изредка пробежки в парке. За живое общение, но не против онлайна.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

Москва → пообщаться Пообщаться онлайн, прогуляться в интересных местах в центре, в парке

Москва → Другое Опрос: что вас раздражает в онлайн общении?

Москва → Другое Какая твоя любимая книга?)

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

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