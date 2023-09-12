Увлекаюсь фотографией. Люблю классическую музыку, нравится джаз, латино, и разное по настроению. Нравится ретро, книги, старинная архитектура.

Был в сети на прошлой неделе

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