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Москва
Москва
Профиль пользователя Paulus
О себе
Увлекаюсь фотографией. Люблю классическую музыку, нравится джаз, латино, и разное по настроению. Нравится ретро, книги, старинная архитектура.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт
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