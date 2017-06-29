Москва
Профиль пользователя Paul323
О себе
Буду рад новым знакомствам и прогулкам по нашему замечательному городу)
Занимаюсь в спортзале, учусь, работаю и смотрю сериалы.
Люблю предпринимательство, готов разговаривать об этом часами)
Профиль обновлён 2 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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