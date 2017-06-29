Москва
Профиль пользователя PatrickBatman
О себе
Всем привет ищу друзей и подруг ,но в приоретете отношения😅
Профиль обновлён 18 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм
События пользователя
Москва → пообщаться
Милфхантер или .........?
Москва → пообщаться
Ведь я ебашу радик на аэма как гений..
Москва → пообщаться
На тему игр
Москва → прогуляться, перекусить
В поиске новых друзей
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу новых знакомств и друзей 🤪
Москва → пообщаться
Кто в новый аутласт или в валик?)
Москва → пообщаться
На любую тему
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Москва → Другое
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Москва → Другое
Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Москва → Другое
Завести новых друзей+подруг🫶
Москва → Другое
Погулять в центре)
Москва → Другое
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Москва → Другое
Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)
Москва → Другое
Квест ужастик
Оренбург → Другое
Как ты снимаешь стресс?🧳⚽🎯🎣🏓🎶🎳📽️🛠️🔞🏄
Москва → Другое
В плохую погоду предлагаю поиграть в онлайн игры по сети.
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Поездка с палатками к Михайловскому карьеру
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Сходить в Панда-парк
Москва → Другое
Погулять и попить винишка🍷
Москва → Другое
Или просто погулять) можно компанией👍🏻
Москва → Другое
Есть желание погулять, кто составит компанию
Москва → Другое
Московская ярмарка
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Ищу владельцев ориентальных кошек))
Калининград → Другое
Разговор по телефону «желательно в телеграмме»
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концерт лизера на дизайн заводе
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