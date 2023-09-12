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Москва
Профиль пользователя PashaFly

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О себе

Профессионал в сфере видеопроизводства.
Авто маньяк.
Естественно, люблю пожрать и поржать. А если серьезно- многое люблю, поддержу любые адекватные движения.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность📚 Книги🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, покурить кальян с творческой, милой, красивой))

Участие в других событиях

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Киров → пообщаться

пообщаться, пошутить, в общем и целом социализироваться)

Откликнулись 4 участника

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