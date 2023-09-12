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Москва
Профессионал в сфере видеопроизводства.
Москва
Профиль пользователя PashaFly
О себе
Профессионал в сфере видеопроизводства.
Авто маньяк.
Естественно, люблю пожрать и поржать. А если серьезно- многое люблю, поддержу любые адекватные движения.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность📚 Книги🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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