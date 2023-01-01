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Москва
Профиль пользователя Pasha_42

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О себе

я только зарегистрировался, хочу посмотреть что тут да как. пока вот такое описание...

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

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💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян
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