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Москва
Москва
Профиль пользователя Pasha_42
О себе
я только зарегистрировался, хочу посмотреть что тут да как. пока вот такое описание...
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового
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