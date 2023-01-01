О себе

Меня зовут Настя )) Люблю читать книги, в приоритете Лавкрафт и Кинг. Прекрасно провожу время за видеоиграми. Безумно люблю слушать музыку, начиная от классической и заканчивая скандинавским фолком)))

Обожаю смотреть кринжовые видосики и общаться с помощью мемасиков 🙃

Буду рада знакомству 💛