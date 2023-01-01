⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Меня зовут Настя )) Люблю читать книги, в приоритете Лавкрафт и Кинг. Прекрасно провожу время за видеоиграми. Безумно люблю слушать музыку, начиная от классической и заканчивая скандинавским фолком)))
Москва
Профиль пользователя Partenokarp
О себе
Меня зовут Настя )) Люблю читать книги, в приоритете Лавкрафт и Кинг. Прекрасно провожу время за видеоиграми. Безумно люблю слушать музыку, начиная от классической и заканчивая скандинавским фолком)))
Обожаю смотреть кринжовые видосики и общаться с помощью мемасиков 🙃
Буду рада знакомству 💛
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам