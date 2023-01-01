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Москва
Профиль пользователя Partenokarp

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О себе

Меня зовут Настя )) Люблю читать книги, в приоритете Лавкрафт и Кинг. Прекрасно провожу время за видеоиграми. Безумно люблю слушать музыку, начиная от классической и заканчивая скандинавским фолком)))
Обожаю смотреть кринжовые видосики и общаться с помощью мемасиков 🙃
Буду рада знакомству 💛

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа

События пользователя

Краснодар → пообщаться

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