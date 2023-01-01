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Москва
Москва
Профиль пользователя parodharmah
О себе
Занимаюсь продюсированием музыки - это страсть, видеопродакшн, эстетика в глазах смотрящего, избегая душных разговоров, но, добавляя ценность проживаемых моментов в каждый день. SapientiSat.
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Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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