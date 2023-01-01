Москва

Профиль пользователя parodharmah

О себе Занимаюсь продюсированием музыки - это страсть, видеопродакшн, эстетика в глазах смотрящего, избегая душных разговоров, но, добавляя ценность проживаемых моментов в каждый день. SapientiSat.

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