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Москва
Профиль пользователя parodharmah

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О себе

Занимаюсь продюсированием музыки - это страсть, видеопродакшн, эстетика в глазах смотрящего, избегая душных разговоров, но, добавляя ценность проживаемых моментов в каждый день. SapientiSat.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → собрать компанию

Музыкально-творческий вечер

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Откликнулись 2 участника
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