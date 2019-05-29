Я - алкоголик, помешанный на фитнесе) Если серьезно - действительно люблю выпить (в меру) в хорошей компании, поиграть в настолки или видеоигры и поесть всяких вредностей, но при этом плотно сижу на фитнесе, и в конечном счете выхожу "в ноль") Слушаю по большей части тяжелую музыку. Люблю пешие прогулки и разговоры на филосовские темы. Люблю юмор, в том числе черный и циничный. Вторая половинка у меня есть, так что отношения не ищу.

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

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