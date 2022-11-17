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Москва
Профиль пользователя PanCake

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фото #2 пользователя PanCake

О себе

Я работаю кондитером в отеле) очень люблю болтать о еде и вкусняшка) музыку люблю разную, в выходные гуляю с музыкой в дороге 😌

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться, выпить кофе по фотаться проведя замечательно время)

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
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Завести новые знакомства ✨
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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
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потусить, весело провести время
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Прогуляться и сходить в кино ))
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Москва → Другое
Погулять по центру, пофоткать друг друга, обсудить интересующие темы
Москва → Другое
Новые знакомства это всегда классно 🙌🏻
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