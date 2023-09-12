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Москва
Софа
Москва
Профиль пользователя pana_sonik
О себе
Софа
20 лет мск
Ищу подругу для прогулок, посиделок дома, посещения кафешек. Особо не люблю суету, просто ищу хорошего человека, который будет рядом.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться
Не нравится:
🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💨 Кальян
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