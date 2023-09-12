Москва

Профиль пользователя pana_sonik

О себе Софа

20 лет мск

Ищу подругу для прогулок, посиделок дома, посещения кафешек. Особо не люблю суету, просто ищу хорошего человека, который будет рядом.

Была в сети на этой неделе

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