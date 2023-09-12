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Москва
Профиль пользователя pana_sonik

фото пользователя pana_sonik

О себе

Софа
20 лет мск
Ищу подругу для прогулок, посиделок дома, посещения кафешек. Особо не люблю суету, просто ищу хорошего человека, который будет рядом.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подругу для длительного общения

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Откликнулись 4 участника

Москва → прогуляться, перекусить

хочу найти подругу чтобы обсуждать с ней все что только можно)

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу найти подругу/подруг

Откликнулись 34 участника

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