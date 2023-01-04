Привет! Люблю кикер, концерты – что-то из рока, панка и красивого органа, смотрю много кино и пытаюсь читать больше книжек. Я большой специалист в мемах, уважаю стендуп и люблю угорать. Друзей раскидало по городам и странам, хочу активностей и теплого общения 🧸

Профиль обновлён 3 марта 2023 г.

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

Москва → Другое Просто прогуляться , или …

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.