Москва
Профиль пользователя Palina
О себе
Привет! Люблю кикер, концерты – что-то из рока, панка и красивого органа, смотрю много кино и пытаюсь читать больше книжек. Я большой специалист в мемах, уважаю стендуп и люблю угорать. Друзей раскидало по городам и странам, хочу активностей и теплого общения 🧸
Профиль обновлён 3 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подруг 🙂
Найти подругу
Хочу найти подругу👯♀️
Сходить в бар и потанцевать
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Ищу подругу
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Найти подругу
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Ищу подруг, дам, фей.
Пляжный волейбол
Прогуляться по центру, зайти попить пива
Просто прогуляться , или …
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