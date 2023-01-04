Москва
Профиль пользователя Palina

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О себе

Привет! Люблю кикер, концерты – что-то из рока, панка и красивого органа, смотрю много кино и пытаюсь читать больше книжек. Я большой специалист в мемах, уважаю стендуп и люблю угорать. Друзей раскидало по городам и странам, хочу активностей и теплого общения 🧸

Профиль обновлён 3 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя alinblinl
Москва → Другое

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

маленькое фото пользователя SandraS
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя Izabelliberman
Москва → Другое

Ищу подруг, дам, фей.

маленькое фото пользователя Vladimirski
Москва → Другое

Пляжный волейбол

маленькое фото пользователя JustOlga
Москва → Другое

Прогуляться по центру, зайти попить пива

маленькое фото пользователя Olga29
Москва → Другое

Просто прогуляться , или …

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