Москва

Профиль пользователя Paha90

О себе Меломан - в большей части рэп, попса, dance, шансон, андеграунд



Спорт - спорт зал, бег, лыжи, единоборства, так же рассмотрю и другие виды спорта как хобби

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