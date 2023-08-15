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Москва
Профиль пользователя Paha90

фото пользователя Paha90

О себе

Меломан - в большей части рэп, попса, dance, шансон, андеграунд

Спорт - спорт зал, бег, лыжи, единоборства, так же рассмотрю и другие виды спорта как хобби

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Заняться спортом

маленькое фото пользователя Kris_c
Откликнулся 1 участник

Москва → активный отдых

Познакомится, активно провезти время

маленькое фото пользователя a.l.e.n.a_1984
маленькое фото пользователя Tanushka
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vicci

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → сходить на мероприятие

Хочу в бар Руки Вверх. Кто хочет потанцевать под хиты 90 х?)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя IrinaF

Москва → пообщаться

О вечном пообщаться

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_13

Москва → активный отдых

Что ты выбираешь ночной клуб или прогулка в парке ?🤔

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Cara_delevingne

Москва → прогуляться, перекусить

Чтобы дома не сидеть не скучать😞

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя anastasia2606

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу приятных в общении людей)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Давай поболтаем ) чего там у тебя интересного ?😊

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Al.se.sh

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться.🍂 Сходить в кафе/кино/выстовку🏙

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

У меня скоро день рождения) Подскажите где отметить классно?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Taya3005

Москва → активный отдых

Покататься на самокате

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя youlya

Ростов-на-Дону → пообщаться

можем душевно пообщаться и приятно провести время, выпить кофе и подружиться)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Riddleforyou

Москва → пообщаться

Ищу подруг) Друзей и тд.. Найдитесь будущие друзья))

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Sasha_135

Самара → пообщаться

Недавно переехала в Самару, очень грустно и одиноко без друзей(

Откликнулся 1 участник

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