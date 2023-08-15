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Москва
Меломан - в большей части рэп, попса, dance, шансон, андеграунд
Москва
Профиль пользователя Paha90
О себе
Меломан - в большей части рэп, попса, dance, шансон, андеграунд
Спорт - спорт зал, бег, лыжи, единоборства, так же рассмотрю и другие виды спорта как хобби
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
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