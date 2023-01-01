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Москва
Профиль пользователя Paeoc

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О себе

Компухтерщик, разработчик, ревёрсер.
Люблю слушать рок, иногда классику.
Читаю, или скорее изучаю, вселенную Warhammer 40k. Все - прах!
Активным отдыхом, прогулками и посещением различных мероприятий занимаюсь редко.
Домосед.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться, обсудить книги/видеоигры/фильмы

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Carbonium

Москва → собрать компанию

Поиграть в настолки

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Dokard201

Москва → прогуляться, перекусить

Найти друзей для игры в настольные игры, посиделок, общения

Откликнулось 6 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Есть музыканты тут?)

Откликнулись 3 участника

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