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Москва
Компухтерщик, разработчик, ревёрсер.
Москва
Профиль пользователя Paeoc
О себе
Компухтерщик, разработчик, ревёрсер.
Люблю слушать рок, иногда классику.
Читаю, или скорее изучаю, вселенную Warhammer 40k. Все - прах!
Активным отдыхом, прогулками и посещением различных мероприятий занимаюсь редко.
Домосед.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового
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