Москва

Профиль пользователя Paeoc

О себе Компухтерщик, разработчик, ревёрсер.

Люблю слушать рок, иногда классику.

Читаю, или скорее изучаю, вселенную Warhammer 40k. Все - прах!

Активным отдыхом, прогулками и посещением различных мероприятий занимаюсь редко.

Домосед.

Был в сети на прошлой неделе

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