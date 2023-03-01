Привет!Меня зовут Мурад, я большой ценитель литературы, жизнь не представляю без хорошей книги. Также являюсь поклонником футбола и смешанных боевых искусств. Возможно ты подумал(а), что я заурядный, но уверяю я многостороняя и интересная личность, с которым всегда есть о чем поговорить!😊 Ищу новых встреч и знакомств, сходить в кино или на какую-нибудь выставку Буду рад мэсседжу, всем хорошего дня!

Профиль обновлён 5 мая 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.