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Москва
Москва
Профиль пользователя pacanki
О себе
люблю смотреть фильмы/сериалы. Сейчас у меня в душе пусто, я бы хотела найти подругу из своего города Томска)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
🏢 Работа📺 Политика☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💩 Шутки про говно🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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