О себе

Занимаюсь программированием уже более 6-ти лет, в основном делаю игры, но умею и веб и мобильные приложения. Играю в такие игры как Dead by Daylight, CS 2, Deep Rock Galactic, Project Winter - это из мультиплеера. Мои любимые сингловые игры - Outer Wilds (самая любимая), Cyberpunk 2077, Ghostrunner