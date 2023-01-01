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Москва
Профиль пользователя P5ina

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О себе

Занимаюсь программированием уже более 6-ти лет, в основном делаю игры, но умею и веб и мобильные приложения. Играю в такие игры как Dead by Daylight, CS 2, Deep Rock Galactic, Project Winter - это из мультиплеера. Мои любимые сингловые игры - Outer Wilds (самая любимая), Cyberpunk 2077, Ghostrunner

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🎮 Видеоигры🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

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