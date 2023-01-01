⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя P5ina
О себе
Занимаюсь программированием уже более 6-ти лет, в основном делаю игры, но умею и веб и мобильные приложения. Играю в такие игры как Dead by Daylight, CS 2, Deep Rock Galactic, Project Winter - это из мультиплеера. Мои любимые сингловые игры - Outer Wilds (самая любимая), Cyberpunk 2077, Ghostrunner
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🎮 Видеоигры🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам