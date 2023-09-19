Рок- то что доктор прописал😊✌️AC/DC, The Doors, Led Zepplin. Пожалуй захватим Electro и Disco)💃🕺 Звёздная душа, творческая личность, вселенский портал😄 Аминь

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