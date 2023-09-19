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Москва
Профиль пользователя oxboxx

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О себе

Рок- то что доктор прописал😊✌️AC/DC, The Doors, Led Zepplin. Пожалуй захватим Electro и Disco)💃🕺
Звёздная душа, творческая личность, вселенский портал😄 Аминь

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Полетели покорять галактику?

маленькое фото пользователя nokturn
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной в Олдскул Паб ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 227 участников

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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Ищу модель для массажа

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